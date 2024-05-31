О нас

 SOCAR приобрела у ADNOC 3% долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu

 SOCAR приобрела у ADNOC 3% долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приобрела у Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) 3% долевого участия в месторождении SARB и Umm Lulu.
Энергетика
31 мая 2024 г. 11:02
 SOCAR приобрела у ADNOC 3% долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приобрела у Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) 3% долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Сделка по передаче SOCAR 3% акций была совершена 30 мая.

Соответствующее соглашение подписали президент компании SOCAR Ровшан Наджаф и исполнительный директор по добыче ADNOC Абдулмуним Саиф Аль Кинди.

На церемонии подписания соглашения отмечалось, что этот документ, основанный на стратегическом энергетическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ, послужит расширению сотрудничества между SOCAR и ADNOC. Также подчеркивалось, что сотрудничество между компаниями успешно развивается.

В этой связи была отмечена важность приобретения ADNOC 30% доли в газоконденсатном месторождении «Абшерон», а также Соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями, которое предусматривает вопросы сотрудничества по «голубому водороду», управлению геотермальными ресурсами и выбросами углерода.

ARB и Umm Lulu — два месторождения, расположенные на шельфе Абу-Даби. SARB был обнаружен в 1969 году, а разрабатывается с 2010 года ADNOC. Umm Lulu было открыто в 1981 году и первоначально разрабатывалось как часть контрактной территории ADMA-OPCO. SARB был объединен с Umm Lulu и предоставлен в рамках новой 40-летней концессии.

С учетом сделки, долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: ADNOC - 57%, OMV и TotalEnergies - по 20%., SOCAR - 3%

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR SARB və “Umm Lulu” yataqlarında iştirak payının 3%-ni alıb

Экслюзивные новости

Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27
Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
ФотоВладанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
29 мая 2024 г. 13:45
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi