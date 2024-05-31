SOCAR приобрела у ADNOC 3% долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приобрела у Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) 3% долевого участия в месторождении SARB и Umm Lulu.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приобрела у Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) 3% долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Сделка по передаче SOCAR 3% акций была совершена 30 мая.

Соответствующее соглашение подписали президент компании SOCAR Ровшан Наджаф и исполнительный директор по добыче ADNOC Абдулмуним Саиф Аль Кинди.

На церемонии подписания соглашения отмечалось, что этот документ, основанный на стратегическом энергетическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ, послужит расширению сотрудничества между SOCAR и ADNOC. Также подчеркивалось, что сотрудничество между компаниями успешно развивается.

В этой связи была отмечена важность приобретения ADNOC 30% доли в газоконденсатном месторождении «Абшерон», а также Соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями, которое предусматривает вопросы сотрудничества по «голубому водороду», управлению геотермальными ресурсами и выбросами углерода.

ARB и Umm Lulu — два месторождения, расположенные на шельфе Абу-Даби. SARB был обнаружен в 1969 году, а разрабатывается с 2010 года ADNOC. Umm Lulu было открыто в 1981 году и первоначально разрабатывалось как часть контрактной территории ADMA-OPCO. SARB был объединен с Umm Lulu и предоставлен в рамках новой 40-летней концессии.



С учетом сделки, долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: ADNOC - 57%, OMV и TotalEnergies - по 20%., SOCAR - 3%