Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в добывающих проектах

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в нашей стране Алимом Байелем.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в нашей стране Алимом Байелем.

Как передает Report, об этом сообщили в SOCAR.

На встрече было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством Азербайджана и Казахстана во всех областях, в том числе в энергетической сфере. В этой связи особо были отмечены динамично развивающиеся отношения между SOCAR и казахстанскими компаниями.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между SOCAR и "КазМунайГаз", транзите казахстанской нефти через территорию Азербайджана, возможностях сотрудничества в добывающих проектах и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.