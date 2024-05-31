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Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в добывающих проектах 

Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в добывающих проектах  Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в нашей стране Алимом Байелем.
Энергетика
31 мая 2024 г. 20:35
Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в добывающих проектах 

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в нашей стране Алимом Байелем.

Как передает Report, об этом сообщили в SOCAR.

На встрече было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством Азербайджана и Казахстана во всех областях, в том числе в энергетической сфере. В этой связи особо были отмечены динамично развивающиеся отношения между SOCAR и казахстанскими компаниями.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между SOCAR и "КазМунайГаз", транзите казахстанской нефти через территорию Азербайджана, возможностях сотрудничества в добывающих проектах и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan discuss collaboration in extractive projects
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qazaxıstanla hasilat layihələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

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