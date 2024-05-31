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Казахстан разработал Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2050 года

Казахстан разработал Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2050 года В Казахстане разработана Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на период 2024-2050гг.
Энергетика
31 мая 2024 г. 16:55
Казахстан разработал Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2050 года

В Казахстане разработана Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на период 2024-2050гг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики страны.

По информации ведомства, проект Концепции размещен на правительственном портале «Открытые НПА».

В рамках Концепции будут реализованы проекты расширения существующих в Казахстане мощностей нефтепереработки с 17 до 27 млн. тонн в год.

Также планируется до 2050 года создать стратегические запасы автобензинов АИ-92 – 150 тыс. тонн и АИ-95 – 50 тыс. тонн, дизтоплива – 240 тыс. тонн, добиться 100%-го обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и наладить экспорт до 10 % вырабатываемых нефтепродуктов при условии профицита на внутреннем рынке.

Глубину переработки на НПЗ планируется увеличить с 84-89 % до 90-97 %.

Кроме того, планируется определить проект строительства до 2030 года нового НПЗ, а до 2050 года - довести долю нефтепереработки в структуре ВВП Казахстана до более 1,1 %.

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