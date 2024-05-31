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ВБ готов оказать финансовую поддержку для повышения энергоэффективности зданий в Азербайджане

ВБ готов оказать финансовую поддержку для повышения энергоэффективности зданий в Азербайджане На здания в Азербайджане приходится 38% энергопотребления, что выше общемирового показателя.
Энергетика
31 мая 2024 г. 13:19
ВБ готов оказать финансовую поддержку для повышения энергоэффективности зданий в Азербайджане

На здания в Азербайджане приходится 38% энергопотребления, что выше общемирового показателя.

Как сообщает Report, об этом сказал главный эксперт Всемирного банка по энергетике Флориан Китт на втором ежегодном отчетном собрании Гибкого инструмента технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемого Европейским союзом и управляемого ВБ.

По его словам, если включить сюда промышленность и другие сферы, то эта цифра достигнет 50%.

"В мире доля зданий в энергопотреблении составляет 30%. Система отопления, оставшаяся с советских времен, крайне неэффективна, и есть необходимость в проведении серьезной работы. В этом направлении Азербайджану нужна необходимая поддержка, которую мы готовы оказать. Готовится дорожная карта для решения этих вопросов, и Всемирный банк готов обсудить финансовую поддержку в виде кредитов, чтобы заложить прочную основу в этом направлении в течение следующих нескольких лет", - сказал Китт.

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Версия на английском языке World Bank might provide financial support for increasing energy efficiency of buildings in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda binaların enerji effektivliyinin artırılması üçün maliyyə dəstəyi göstərə bilər

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