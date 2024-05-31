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Саудовская Аравия планирует привлечь 12 млрд долларов в ходе вторичного размещения акции Saudi Aramco

Саудовская Аравия планирует привлечь 12 млрд долларов в ходе вторичного размещения акции Saudi Aramco Саудовская Аравия анонсировала размещение очередной порции акций нефтекомпании Saudi Aramco, в рамках которого может привлечь около $12 млрд.
Энергетика
31 мая 2024 г. 14:45
Саудовская Аравия планирует привлечь 12 млрд долларов в ходе вторичного размещения акции Saudi Aramco

Саудовская Аравия планирует привлечь около 12 млрд долларов в ходе ранее объявленного размещения очередной порции акций нефтекомпании Saudi Aramco.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Размещаемые бумаги составят 0,64% акционерного капитала Aramco.

Инвесторам будет предложено 1,545 млрд акций компании по цене 26,7-29 рияла ($7,12-7,73). В случае продажи бумаг по верхней границе этого диапазона объем размещения составит 44,81 млрд риялов ($11,9 млрд).

Компания начнет принимать заявки местных и иностранных институциональных инвесторов на участие в доразмещении акций в воскресенье, розничных инвесторов, которым будет предложено 10% размещаемых акций, - в понедельник. Прайсинг ожидается 7 июня.

Все средства от размещения акций получит государство.

Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму порядка $30 млрд. Капитализация компании составляет $1,9 трлн. С начала текущего года бумаги Aramco подешевели на 12%, их стоимость на закрытие рынка составила 29 риялов по сравнению с ценой IPO в 32 рияла.

Основная часть акций Saudi Aramco принадлежит правительству Саудовской Аравии и суверенному фонду Public Investment Fund (PIF). На саудовской бирже торгуется 1,73% акций компании, отмечает Market Watch.

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