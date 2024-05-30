В четырех районах Баку будет ограничено газоснабжение

31 мая в связи с ремонтно-восстановительными работами с 10:00 в Сабунчинском, Сураханском, Хатаинском и Хазарском районах будет ограничено газоснабжение.

31 мая в связи с ремонтно-восстановительными работами с 10:00 в Сабунчинском, Сураханском, Хатаинском и Хазарском районах будет ограничено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в период проведения работ не будет газа в части поселка Маштага Сабунчинского района (частично), в поселке Ени Сураханы (полностью), на улицах Гамида Ахундлу и Вагифа в поселке Амирджан Сураханского района, на улицах Худу Мамедова, Джаваншира и Мухаммеда Хади в Хатаинском районе, на улицах Муслима Магомаева, Фирдовси и в жилом массиве "Боллуг" Хазарского района.