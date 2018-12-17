В России планируют ввести эталонный тариф на транспортировку нефти

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Правительство России намерено установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по примеру с тарифом на транспортировку газа.

Как передает Report, об этом пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, если решение будет принято, единый тариф заменит действующие 97 тарифов "Транснефти". Вице-премьер России Дмитрий Козак 19 ноября поручил ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и "Транснефти" разработать эталонный тариф.

"Это давняя идея — вычленить и показать все операционные расходы внутри тарифа, чтобы обосновать его для потребителей услуги транспортировки нефти",— сказал газете представитель Козака Илья Джус.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин подтвердил, что компания получила поручение о возможности внедрения "эталонного" тарифа.

Собеседники газеты в отрасли видят значительные препятствия для внедрения эталонных тарифов для "Транснефти" и при этом не видят очевидных сторонников такого решения. Один из собеседников издания отметил, что если тариф будет выровнен, всем компаниям придется пересчитывать свои затраты, и больше всех потеряет, скорее всего, "Роснефть".