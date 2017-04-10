В прошлом месяце Кременчугский завод приобрел свыше 43 тыс. тонн азербайджанской нефти

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (Украина) в марте этого года закупил 43,32 тыс. тонн нефти марки AzeriLight.

Как сообщает Report, информацию распространила "Укртранснафта".

Отметим, что 10 марта ОАО "Укртатнафта" (оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода) приняла первую партию азербайджанской нефти из трубопроводной системы компании "Укртранснафта".

С этого года в течение трех лет на Кременчугский завод предусматривается ежегодная транспортировка 1,3 млн тонн азербайджанской нефти.