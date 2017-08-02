В прошлом месяце из порта Джейхан экспортировано более 2 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В июле 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 416 951 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 678 704 тонн этого объема.

За январь-июль из порта Джейхан экспортировано 14 707 802 тонн нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC по 1 августа 2017 года из порта Джейхан экспортировано 334 542 401 тонн азербайджанской нефти.