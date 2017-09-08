В прошлом месяце на Кременчугский завод доставлено 103 тыс. тонн азербайджанской нефти

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В августе этого года "Укртранснафта" поставила на Кременчугский НПЗ 103,6 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

При этом перекачка нефти для внутренних потребителей в августе увеличилась на 57% - до 185 тыс.

Напомним, "Укртатнафта" подписала контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. Под этот проект "Укртранснафта" заполнила нефтепровод Одесса–Кременчуг азербайджанской нефтью. На завод будет поставлено в общей сложности 4 млн тонн нефти по 1,3 млн тонн ежегодно в течение 3 лет.