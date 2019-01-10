 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В прошлом году в Азербайджане газифицировано 150 населенных пунктов

    © Report

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" в 2018 году проложены новые газопроводы общей протяженностью 3 192,7 км.

    Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 526,6 км газопроводов.

    По итогам строительно-монтажных работ в прошлом году в республике газифицировано 150 населенных пунктов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi