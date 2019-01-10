В прошлом году в Азербайджане газифицировано 150 населенных пунктов

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" в 2018 году проложены новые газопроводы общей протяженностью 3 192,7 км.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 526,6 км газопроводов.

По итогам строительно-монтажных работ в прошлом году в республике газифицировано 150 населенных пунктов.