​В прошлом году из Сангачальского терминала экспортировано 300 млн. баррелей нефти и конденсата

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Из Сангачальского терминала Азербайджана за 2015 год экспортировано в целом свыше 296 млн. баррелей нефти и конденсата.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, из этого объема примерно 261,6 млн. баррелей транспортировано посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), более 31,4 млн. баррелей - по Западному экспортному трубопроводу, 2,2 млн. баррелей - посредством железнодорожного транспорта и 0,9 млн. баррелей - по конденсатному экспортному трубопроводу.

Экспорт нефти и конденсата из Сангачальского терминала в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на 0,84%.

Объемы экспорта по БТД в прошлом году выросли на 0,62%, по Западному экспортному трубопроводу остались в прежнем объеме, по конденсатному экспортному трубопроводу сократились на 51%.

В течение года среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 26,9 млн. кубометров (949,5 млн. кубических футов).

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал. Мощность перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн. баррелей в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 29,5 млн. кубометров. Объем переработки и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 49,3 млн. кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".