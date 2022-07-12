В Польше намерены продлить регулирование тарифов на газ

Правительство Польши намерено отложить либерализацию цен на газ и собирается продлить регулирование тарифов на газ до 2027 года.

Правительство Польши намерено отложить либерализацию цен на газ и собирается продлить регулирование тарифов на газ до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы об усилении газовой безопасности государства в связи с ситуацией на рынке газа".

В нем указано, что ситуация на мировых рынках энергоносителей, вызванная агрессией России в отношении Украины, а также действиями "Газпрома", "порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, которые обеспечат возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа, а также нивелирование негативных последствий развивающегося экономического кризиса".

Одним из пунктов будущего закона является отказ до 2027 года от либерализации цен на природный газ.

С целью защиты потребителей и некоторых стратегических институтов планируется продлить тарифную защиту до 31 декабря 2027 года.

В начале текущего года Управление регулирования энергетики Польши сообщило, что в результате утвержденного его главой роста тарифов ежемесячные счета домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи, вырастут примерно на 9 злотых (более 2 долларов) в месяц. Ведомство также рассчитало, что с 1 января совокупный средний рост счета за электроэнергию среднего домохозяйства составит около 24%, что означает увеличение примерно на 21 злотый (около 5 долларов) в месяц.