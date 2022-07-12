О нас

В Польше намерены продлить регулирование тарифов на газ

В Польше намерены продлить регулирование тарифов на газ Правительство Польши намерено отложить либерализацию цен на газ и собирается продлить регулирование тарифов на газ до 2027 года.
Энергетика
12 июля 2022 г. 13:36
В Польше намерены продлить регулирование тарифов на газ

Правительство Польши намерено отложить либерализацию цен на газ и собирается продлить регулирование тарифов на газ до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы об усилении газовой безопасности государства в связи с ситуацией на рынке газа".

В нем указано, что ситуация на мировых рынках энергоносителей, вызванная агрессией России в отношении Украины, а также действиями "Газпрома", "порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, которые обеспечат возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа, а также нивелирование негативных последствий развивающегося экономического кризиса".

Одним из пунктов будущего закона является отказ до 2027 года от либерализации цен на природный газ.

С целью защиты потребителей и некоторых стратегических институтов планируется продлить тарифную защиту до 31 декабря 2027 года.

В начале текущего года Управление регулирования энергетики Польши сообщило, что в результате утвержденного его главой роста тарифов ежемесячные счета домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи, вырастут примерно на 9 злотых (более 2 долларов) в месяц. Ведомство также рассчитало, что с 1 января совокупный средний рост счета за электроэнергию среднего домохозяйства составит около 24%, что означает увеличение примерно на 21 злотый (около 5 долларов) в месяц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
7 июля 2022 г. 06:54
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
9 июля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi