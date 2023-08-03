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В первом полугодии добыча АЧГ снизилась на 10%

В первом полугодии добыча АЧГ снизилась на 10% В первом полугодии этого года на блоке месторождений “Азери-Чираг и глубоководные Гюнешли” (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия, ежедневно добывалось в среднем 375 тысяч баррелей, или в целом около 68 миллионов баррелей, то есть 9 миллион
Энергетика
3 августа 2023 г. 14:03
В первом полугодии добыча АЧГ снизилась на 10%

В первом полугодии этого года на блоке месторождений “Азери-Чираг и глубоководные Гюнешли” (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия, ежедневно добывалось в среднем 375 тысяч баррелей, или в целом около 68 миллионов баррелей, то есть 9 миллионов тонн.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной оператором блока BP-Azerbaijan от имени операторов о бизнесе по итогам первого полугодия этого года.

Согласно информации, общая добыча АЧГ за полгода составила - с “Чираг” (23 000 баррелей), “Центральный Азери” (98 000 баррелей), “Западный Азери” (91 000 баррелей), “Восточный Азери” (61 000 баррелей), “Глубоководный Гюнешли” (67 000 баррелей) и “Западный Чираг” (35 000 баррелей).

Объем добычи АЧГ в первом полугодии этого года на 10% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Версия на английском языке ACG production drops by 10%
Версия на азербайджанском языке İlin birinci yarısında AÇG-dən hasilat 10 % azalıb

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