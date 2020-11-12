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В ОПЕК+ обсуждают отсрочку смягчения ограничений на нефтедобычу в 2021 году

В ОПЕК+ обсуждают отсрочку смягчения ограничений на нефтедобычу в 2021 году В настоящий момент активно обсуждается идея сохранения нынешних квот на добычу нефти до первых месяцев следующего года
Энергетика
12 ноября 2020 г. 10:50
В ОПЕК+ обсуждают отсрочку смягчения ограничений на нефтедобычу в 2021 году

Страны ОПЕК+ обсуждают идею отложить смягчение ограничений на добычу нефти, рассчитанных на один-два квартала 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа членов делегаций ряда стран картеля.

По их данным, участники ОПЕК в настоящий момент активно обсуждают идею сохранения нынешних квот на добычу нефти до первых месяцев следующего года включительно. Предложение о более значительных сокращениях добычи пока не снискало широкой поддержки среди членов картеля, уточнили источники.

Напомним, что обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, завершился в августе. С сентября и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн баррелей в сутки. А с 1 января ограничения должны составить 5,8 млн баррелей в сутки.

Соглашение действует до апреля 2022 года, его условия могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

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