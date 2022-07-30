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В ОАЭ обнаружено крупное газовое месторождение

В ОАЭ обнаружено крупное газовое месторождение Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила об обнаружении крупного месторождения природного газа на шельфе Абу-Даби (ОАЭ), запасы которого могут достигать от 28,3 до 42,4 млрд кубических метров.
Энергетика
30 июля 2022 г. 07:28
В ОАЭ обнаружено крупное газовое месторождение

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила об обнаружении крупного месторождения природного газа на шельфе Абу-Даби (ОАЭ), запасы которого могут достигать от 28,3 до 42,4 млрд кубических метров.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз компании, опубликованном на ее сайте, открытие месторождения было сделано во время бурения разведочной скважины на блоке № 2, разработку которого осуществляет международный консорциум в составе итальянской Eni и таиландской PTT Exploration and Production Public Company Limited в рамках концессионного соглашения с ADNOC.

Отмечается, что обнаружение запасов газа стало возможным благодаря новым данным, полученным в ходе "крупнейшей в мире комбинированной наземной и морской трехмерной мегасейсмической съемки".

В феврале этого года компания сообщила об обнаружении первого крупного месторождения газа на блоке № 2, запасы которого составляют от 42,5 до 56,6 млрд куб. м. Таким образом, совокупный объем разведанных запасов природного газа на этом блоке может достигать 99 млрд куб. м.

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