Катар ждет существенного роста спроса на СПГ в мире

Катар ожидает значительного роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в будущем, планирует подписать больше долгосрочных контрактов на СПГ в этом году.

Катар ожидает значительного роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в будущем, планирует подписать больше долгосрочных контрактов на СПГ в этом году.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Reuters, заявил государственный министр Катара по вопросам энергетики, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби.

“Катар не столкнулся с трудностями в заключении долгосрочных контрактов на поставку СПГ и подпишет еще несколько в этом году. На самом деле мы обеспечили 25 миллионов тонн долгосрочных продаж СПГ (за последние 12 месяцев), и я также могу сказать вам с этой трибуны, что в этом году мы подпишем еще больше", - заявил аль-Кааби сегодня на Катарском экономическом форуме в Дохе.

Он отметил, что Катар продолжит оценивать свои газовые резервуары на предмет возможного будущего роста производства. Если эта оценка подтвердит технические возможности дальнейшего увеличения мощностей в стране, то Катар продолжит расширять производство СПГ.

Он заявил, что видит в будущем потребность в большем количестве СПГ на европейских рынках.

"Существует огромный спрос, будь то в Азии или в Европе, и я думаю, что даже Европа теперь понимает, что им нужно делать что-то другое, чтобы обеспечить долгосрочные [поставки]. Им очень повезло с двумя теплыми зимами", - сказал он.

"Мы очень оптимистичны в отношении спроса в будущем", — добавил аль-Кааби.