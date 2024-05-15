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Болгария намерена участвовать в СП в рамках зеленого энергокоридора "Каспий – Черное море – Европа"

Болгария намерена участвовать в СП в рамках зеленого энергокоридора "Каспий – Черное море – Европа" Совместное предприятие между операторами передающих систем Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в рамках зеленого энергетического коридора "Каспий – Черное море – Европа" будет учреждено в столице Румынии Бухаресте.
Энергетика
15 мая 2024 г. 20:29
Болгария намерена участвовать в СП в рамках зеленого энергокоридора Каспий – Черное море – Европа

Совместное предприятие между операторами передающих систем Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в рамках зеленого энергетического коридора "Каспий – Черное море – Европа" будет учреждено в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, договоренность об этом была достигнута на 7-ом заседании министров в Тбилиси, посвященном реализации “Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией”.

Была достигнута договоренность о скором подписании меморандума о взаимопонимании между участниками совместного предприятия.

На встрече приветствовали намерение Болгарии участвовать в совместном предприятии.

Следующее министерское заседание пройдет в июле в Бухаресте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstan Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi üzrə yaradılacaq birgə müəssisədə iştirak edəcək

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