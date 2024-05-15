Болгария намерена участвовать в СП в рамках зеленого энергокоридора "Каспий – Черное море – Европа"

Совместное предприятие между операторами передающих систем Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в рамках зеленого энергетического коридора "Каспий – Черное море – Европа" будет учреждено в столице Румынии Бухаресте.

Совместное предприятие между операторами передающих систем Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в рамках зеленого энергетического коридора "Каспий – Черное море – Европа" будет учреждено в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, договоренность об этом была достигнута на 7-ом заседании министров в Тбилиси, посвященном реализации “Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией”.

Была достигнута договоренность о скором подписании меморандума о взаимопонимании между участниками совместного предприятия.

На встрече приветствовали намерение Болгарии участвовать в совместном предприятии.

Следующее министерское заседание пройдет в июле в Бухаресте.