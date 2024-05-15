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SOCAR и российская "Татнефть" подписали новую дорожную карту по сотрудничеству

SOCAR и российская "Татнефть" подписали новую дорожную карту по сотрудничеству Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и "Татнефть" подписали в Казани новую дорожную карту по сотрудничеству.
Энергетика
15 мая 2024 г. 22:53
SOCAR и российская Татнефть подписали новую дорожную карту по сотрудничеству

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и российская "Татнефть" подписали в Казани новую дорожную карту по сотрудничеству.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Х президент SOCAR Ровшан Наджаф.

"В рамках XV международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2024" провели плодотворную встречу с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым. В рамках встречи была подписана новая дорожная карта сотрудничества, состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Наджаф.

Детали подписанного документа не приводятся.

Напомним, что 3 ноября 2023 года SOCAR и "Татнефть" также подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ предусматривал взаимодействие в сферах добычи и переработки нефти, реализации нефти и нефтехимической продукции, развития человеческого капитала, обмен опытом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-la “Tatneft” arasında əməkdaşlığa dair yeni “Yol xəritəsi” imzalanıb

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