SOCAR и российская "Татнефть" подписали новую дорожную карту по сотрудничеству

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и "Татнефть" подписали в Казани новую дорожную карту по сотрудничеству.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и российская "Татнефть" подписали в Казани новую дорожную карту по сотрудничеству.

Как передает Report , об этом сообщил на своей странице в Х президент SOCAR Ровшан Наджаф.

"В рамках XV международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2024" провели плодотворную встречу с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым. В рамках встречи была подписана новая дорожная карта сотрудничества, состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Наджаф.

Детали подписанного документа не приводятся.

Напомним, что 3 ноября 2023 года SOCAR и "Татнефть" также подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ предусматривал взаимодействие в сферах добычи и переработки нефти, реализации нефти и нефтехимической продукции, развития человеческого капитала, обмен опытом.