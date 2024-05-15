Азербайджан остается в числе стран с самыми низкими ценами на бензин в мире

Средняя цена бензина в мире составляет 1,35 доллара США за литр.
Как сообщает Report, такие данные приводятся в еженедельном отчете Global Petrol Prices.
Согласно отчету, в рейтинге низких цен на бензин Иран занял первое место - 0.029 долларов США за литр. Самым дорогим по стоимости бензина стал Гонконг (3,212 долларов США за литр).
В ТОП-3 входят Ливия (0,031 долларов США за литр) и Венесуэла (0,035 долларов США).
В первую десятку стран также входит Туркменистан, расположившийся на 8-ом месте (0,428 долларов США).
В ТОП-15 входят Казахстан - 13-ое место (0,554 долларов США за литр) и Азербайджан - 15-ое место (0,588 долларов США за литр).
Россия заняла 16-ое место - 0.609 долларов США за литр.
В Азербайджане в настоящее время автомобильный бензин марки АI-92 производится только на БНПЗ. Его розничная цена составляет 1 манат за литр.