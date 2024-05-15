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Азербайджан остается в числе стран с самыми низкими ценами на бензин в мире

Азербайджан остается в числе стран с самыми низкими ценами на бензин в мире Средняя цена бензина в мире составляет 1,35 доллара США за литр.
Энергетика
15 мая 2024 г. 16:16
Азербайджан остается в числе стран с самыми низкими ценами на бензин в мире

Средняя цена бензина в мире составляет 1,35 доллара США за литр.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в еженедельном отчете Global Petrol Prices.

Согласно отчету, в рейтинге низких цен на бензин Иран занял первое место - 0.029 долларов США за литр. Самым дорогим по стоимости бензина стал Гонконг (3,212 долларов США за литр).

В ТОП-3 входят Ливия (0,031 долларов США за литр) и Венесуэла (0,035 долларов США).

В первую десятку стран также входит Туркменистан, расположившийся на 8-ом месте (0,428 долларов США).

В ТОП-15 входят Казахстан - 13-ое место (0,554 долларов США за литр) и Азербайджан - 15-ое место (0,588 долларов США за литр).

Россия заняла 16-ое место - 0.609 долларов США за литр.

В Азербайджане в настоящее время автомобильный бензин марки АI-92 производится только на БНПЗ. Его розничная цена составляет 1 манат за литр.

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