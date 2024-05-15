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В Таиланде изучат опыт SOCAR в области энергоперехода

В Таиланде изучат опыт SOCAR в области энергоперехода Опыт SOCAR Türkiye (турецкая "дочка" SOCAR) в применении зеленых технологий будет изучен на 21-ом Форуме по регулированию энергетики, открывшемся сегодня в Бангкоке.
Энергетика
15 мая 2024 г. 13:27
В Таиланде изучат опыт SOCAR в области энергоперехода

Опыт SOCAR Türkiye (турецкая "дочка" SOCAR) в применении зеленых технологий будет изучен на 21-ом Форуме по регулированию энергетики, открывшемся сегодня в Бангкоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на организаторов мероприятия.

Форум проводится одновременно с Азиатской выставкой и Саммитом "Энергия будущего Азии" (Future Energy Asia) и конференциями Future Mobility Asia и Future LNG Asia при совместной организации Министерства энергетики Таиланда с крупнейшей нефтегазовой компанией Таиланда PTT Group и государственной электрогенерирующей компанией страны EGAT.

"В работе форума примет участие советник председателя Совета директоров SOCAR Türkiye Эльшан Асадов. Он выступит в качестве докладчика на сессии "Энергетический переход и зеленые технологии – опыт SOCAR Türkiye", - говорится в информации.

Отмечается, что одновременное проведение 15-17 мая указанных мероприятий позволит ведущим игрокам в области энергетики, мобильности и СПГ обсудить текущую ситуацию, новинки отрасли и стартапы.

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Версия на английском языке Thailand to study SOCAR's experience in energy transition

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