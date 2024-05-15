О нас

Азербайджан и Грузия усиливают взаимодействие по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа"

Азербайджан и Грузия усиливают взаимодействие по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа" Азербайджан и Грузия выразили солидарность в усилении деятельности и ускорении процесса по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа".
Энергетика
15 мая 2024 г. 17:06
Азербайджан и Грузия усиливают взаимодействие по Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа

Азербайджан и Грузия выразили солидарность в усилении деятельности и ускорении процесса по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

В рамках визита в Грузию министр встретился с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития этой страны Леваном Давиташвили.

"В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего и регионального значения в повестке энергетического сотрудничества, оценено развитие нового масштабного проекта энергетической безопасности на основе дружбы и стратегического партнерства Азербайджан - Грузия. Была выражена солидарность в усилении деятельности и ускорении процесса по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan “Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi” üzrə fəaliyyəti gücləndirir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia strengthening activity on Caspian-Black Sea-European Green Energy Corridor

Самое важное

Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi