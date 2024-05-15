Азербайджан и Грузия усиливают взаимодействие по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа"

Азербайджан и Грузия выразили солидарность в усилении деятельности и ускорении процесса по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа".

Азербайджан и Грузия выразили солидарность в усилении деятельности и ускорении процесса по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

В рамках визита в Грузию министр встретился с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития этой страны Леваном Давиташвили.

"В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего и регионального значения в повестке энергетического сотрудничества, оценено развитие нового масштабного проекта энергетической безопасности на основе дружбы и стратегического партнерства Азербайджан - Грузия. Была выражена солидарность в усилении деятельности и ускорении процесса по "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа", - говорится в публикации.