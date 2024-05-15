Казахстан с начала года увеличил поставки нефти в Германию транзитом через РФ почти в пять раз

Казахстан с начала года увеличил поставки нефти в Германию транзитом через РФ почти в пять раз

В январе-апреле 2024 года Казахстан поставил в Германию транзитом через Россию 420 тыс. тонн нефти, что в 4,7 раза превышает данные аналогичного периода прошлого года.

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