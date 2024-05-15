Казахстан с начала года увеличил поставки нефти в Германию транзитом через РФ почти в пять раз

В январе-апреле 2024 года Казахстан поставил в Германию транзитом через Россию 420 тыс. тонн нефти, что в 4,7 раза превышает данные аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные АО "КазТрансОйл".
"С начала года "КазТрансОйл" транспортировал в Германию 420 тыс. тонн нефти, что на 330 тыс. тонн [или в 4,7 раза] больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В мае текущего года "КазТрансОйл" планирует транспортировать в Германию еще 120 тыс. тонн казахстанской нефти.
В 2023 году общий объем транспортировки казахстанской нефти по данному маршруту для поставки в Германию составил 993 тыс. тонн.
Всего в 2024 году "КазТрансОйл" планирует отгрузить в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.
Данный транзит осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.