В некоторых районах Азербайджана три дня не будет газа

В Сабирабадском и Гаджигабульском районах, а также селе Падаргышлак Агсуинского района возникнут проблемы в газоснабжении в течение трех дней.

В Сабирабадском и Гаджигабульском районах, а также селе Падаргышлак Агсуинского района возникнут проблемы в газоснабжении в течение трех дней.

Об этом Report сообщили в ПО ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что в целях обеспечения стабильной и безопасной эксплуатации газотранспортной системы будут проведены ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы на газопроводе высокого давления “Газымаммад-Газах”.

С 14:00 6 июня до 8 июня будет прекращена подача газа c ГРC “Гарасу” и “Муган”.