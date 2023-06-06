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В некоторых районах Азербайджана три дня не будет газа

В некоторых районах Азербайджана три дня не будет газа В Сабирабадском и Гаджигабульском районах, а также селе Падаргышлак Агсуинского района возникнут проблемы в газоснабжении в течение трех дней.
Энергетика
6 июня 2023 г. 13:16
В некоторых районах Азербайджана три дня не будет газа

В Сабирабадском и Гаджигабульском районах, а также селе Падаргышлак Агсуинского района возникнут проблемы в газоснабжении в течение трех дней.

Об этом Report сообщили в ПО ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что в целях обеспечения стабильной и безопасной эксплуатации газотранспортной системы будут проведены ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы на газопроводе высокого давления “Газымаммад-Газах”.

С 14:00 6 июня до 8 июня будет прекращена подача газа c ГРC “Гарасу” и “Муган”.

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