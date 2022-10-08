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В Нафталане пробурят новые нефтяные скважины

В Нафталане пробурят новые нефтяные скважины Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует бурение новых нефтяных скважин в Нафталанском районе.
Энергетика
8 октября 2022 г. 11:26
В Нафталане пробурят новые нефтяные скважины

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует бурение новых нефтяных скважин в Нафталанском районе.

Как сообщает Report, об этом вице-президент компании Халик Мамедов заявил на состоявшемся в Нафталане форуме "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе".

"Учитывая значение нафталанской нефти, наша компания по поручению президента подготовила специальную программу, предусматривающую бурение новых скважин. Первую такую скважину планируется пробурить на глубину 3,5 тыс. метров в 2023 году", - отметил он.

По словам Мамедова, начальные балансовые запасы Нафталанского месторождения оцениваются в 1,165 млн тонн, а начальные извлекаемые запасы - в 117 тыс. тонн. Из них освоено 52%. В настоящее время остаточные балансовые запасы составляют 1,109 млн тонн, а остаточные извлекаемые запасы - 61 тыс. тонн. Количество скважин составляет 94, а количество эксплуатируемых скважин - 32.

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Версия на азербайджанском языке Naftalanda yeni neft quyuları qazılacaq

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