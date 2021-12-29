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В Мексике власти хотят сохранить запасы нефти для следующих поколений

В Мексике власти хотят сохранить запасы нефти для следующих поколений Экспорт нефти из Мексики будет практически полностью завершен уже в 2023 году.
Энергетика
29 декабря 2021 г. 03:13
В Мексике власти хотят сохранить запасы нефти для следующих поколений

Экспорт нефти из Мексики будет практически полностью завершен уже в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава государственной нефтегазовой компании Pemex Октавио Оропеса, представляя план по достижению энергетической самодостаточности.

"В 2023 и 2024 годах практически вся добыча Pemex будет перерабатываться, потому что начнут работать нефтеперерабатывающий завод в Дос-Бокасе и нефтехимический комплекс "Кангрехера", - сказал он. - Таким образом, почти 100% мексиканской нефти будет перерабатываться в нашей стране, чтобы гарантировать обеспечение горючим".

В сентябре 2020 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство намерено прекратить поставки нефти за рубеж до истечения срока своих полномочий в 2024 году. Таким образом власти хотят сохранить запасы углеводородов для следующих поколений.

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