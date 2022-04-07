Проведено 115 контрольных мероприятий в связи с безопасной эксплуатацией газового и электрооборудования

В марте этого года в Азербайджане было проведено 63 контрольных мероприятия с целью изучения состояния технической эксплуатации электрооборудования, соблюдения правил техники безопасности и использования электроэнергии.

В марте этого года в Азербайджане было проведено 63 контрольных мероприятия с целью изучения состояния технической эксплуатации электрооборудования, соблюдения правил техники безопасности и использования электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики.

В то же время с целью изучения состояния эффективного использования газа, соблюдения правил пользования газом и безопасной эксплуатации газового оборудования проведено 52 контрольных мероприятия.

Таким образом, общее количество контрольных мероприятий в обеих сферах составило 115.