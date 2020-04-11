В Казахстане работники нефтяного месторождения заразились коронавирусом

У 12 работников одного из рабочих лагерей на Тенгизском месторождении в Казахстане выявлен коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил оператор месторождения - компания "Тенгизшевройл".

Отмечено, что это не повлияло на основные работы на месторождении, и добыча продолжается в обычном режиме. Были приняты меры по обеспечению безопасности работников на местах и ограничению доступа на территорию.

Первый случай заражения на месторождении был подтвержден в начале этой недели. Сегодня же болезнь выявлена еще у 11 человек. Лагерь взят на 14-дневный карантин.

"Тенгизшевройл" отложил запланированные ремонтные работы на следующий год.