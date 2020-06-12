В III квартале состоится первое заседание стратегического диалога Азербайджан-Италия

Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, министра энергетики Пярвиза Шахбазова и государственного секретаря Италии по иностранным делам и международному сотрудничеству Манлио Ди Стефано.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики Азербайджана, в видеоконференции также приняли участие представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики Азербайджана, SOCAR, ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", AZPROMO, Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии и нескольких итальянских компаний.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах международного сотрудничества, двусторонних отношениях в период пандемии коронавируса (COVID-19).

Отмечено, что в январе-апреле 2020 года объем товарооборота между двумя странами увеличился на 13,82% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и составил 2,554 млрд долларов США. В этом году импорт увеличился на 14,50%, а экспорт - на 13,77%. За четыре месяца текущего года доля Италии во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 26,36% (1-е место), в том числе в экспорте - 38,15% (1-е место), в импорте - 4,39% (6-е место). Сырая нефть и жидкое топливо сыграли ключевую роль в росте экспорта.

В ходе видеоконференции принято решение о продолжении визитов высокого уровня, проведении первого заседания азербайджано-итальянского стратегического диалога в третьем квартале, укреплении межпарламентского сотрудничества и контактов в рамках международных организаций.

На встрече были рассмотрены предложения по дальнейшему укреплению экономических связей между двумя странами, в том числе в целях расширения инвестиционного сотрудничества. Обсуждены вопросы, вытекающие из документов о сотрудничестве, подписанных с компаниями Ansaldo Energia, Snam S.p.A, Cassa Depositi Prestiti SpA, Leonardo, IMA, ICE и Simest.