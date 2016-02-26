В Госкомитете создан технический комитет

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Соответствующим приказом Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам создан Технический комитет по "Альтернативной и возобновляемой энергии и стандартизации отрасли энергетической эффективности".

Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

Основной целью создания технического комитета является подготовка и экспертиза проектов национальных, межгосударственных и международных стандартов в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики, обновление и анализ стандартов в составе фонда документов национальной системы стандартизации, подготовка предложений относительно позиции Азербайджанской Республики в голосовании по проектам международных, региональных организаций относительно разработки международных и межгосударственных стандартов.

В Технический комитет избраны сотрудники 13 государственных и неправительственных организаций.