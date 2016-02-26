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    В Госкомитете создан технический комитет

    В него избраны сотрудники 13 государственных и неправительственных организаций

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Соответствующим приказом Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам создан Технический комитет по "Альтернативной и возобновляемой энергии и стандартизации отрасли энергетической эффективности".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

    Основной целью создания технического комитета является подготовка и экспертиза проектов национальных, межгосударственных и международных стандартов в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики, обновление и анализ стандартов в составе фонда документов национальной системы стандартизации, подготовка предложений относительно позиции Азербайджанской Республики в голосовании по проектам международных, региональных организаций относительно разработки международных и межгосударственных стандартов.

    В Технический комитет избраны сотрудники 13 государственных и неправительственных организаций.

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