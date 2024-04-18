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В Европе закроют крупнейшее месторождение газа

В Европе закроют крупнейшее месторождение газа Закон о закрытии месторождения газа в нидерландском Гронингене, которое является крупнейшим в Европе, вступит в силу 19 апреля.
Энергетика
18 апреля 2024 г. 16:52
В Европе закроют крупнейшее месторождение газа

Закон о закрытии месторождения газа в нидерландском Гронингене, которое является крупнейшим в Европе, вступит в силу 19 апреля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Кабмина Нидерландов в четверг.

"Закон о закрытии месторождения Гронинген вступит в силу 19 апреля 2024 года. Король (Нидерландов Виллем-Александр) подписал закон в среду, 17 апреля, и сегодня он был опубликован в правительственном вестнике. Это окончательно знаменует завершение там добычи газа", - сказано в сообщении.

Нидерланды объявляли о прекращении добычи газа на месторождении с 1 октября 2023 года. В то же время было решено, что еще в течение одного года - до 1 октября 2024 года - газовые скважины будут оставаться открытыми на случай очень холодной зимы.

Инициировавший законопроект об окончательном закрытии месторождения госсекретарь по вопросам горнодобывающей промышленности Ханс Файлбриф ранее отмечал невозможность его дальнейшего использования, так как оно провоцирует землетрясения и наносит ущерб безопасности жителей Гронингена.

Гигантское газовое месторождение на севере страны было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Его начальные извлекаемые запасы газа составляли 2,9 трлн кубометров. На протяжении многих лет месторождение являлось основным источником газоснабжения северо-западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах власти страны решили постепенно ограничивать добычу на месторождении.

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Версия на английском языке Europe’s biggest gas field to be closed

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