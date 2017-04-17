В этом году в подземные хранилища планируется закачать 2,35 млрд кубометров газа

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году Управление эксплуатации газохранилищ Производственного объединения (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планирует закачать в подземные хранилища "Гарадаг" и "Калмаз" 2,350 млрд кубометров газа.

Как сообщили Report из управления, из этих объемов 1,806 млрд кубометров придется на ПО "Азнефть", 544 млн кубометров – на другие источники.

На сегодняшний день общая активная вместимость месторождений "Гарадаг" и "Калмаз", используемых в качестве подземных хранилищ, составляет 3,5 млрд кубометров. Остаточные объемы активного газа в хранилищах в среднем равны 800 млн кубометров.

Отметим, что в сезон закачки газа (апрель-ноябрь) в 2016 году в подземные газохранилища "Гарадаг" и "Калмаз" закачано 1,987 млрд кубометров газа.