​В этом году в Азербайджане газифицировано 217 населенных пунктов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь-сентябрь текущего года проложены новые газопроводы общей протяженностью 9 218 км.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в целях эксплуатации сети в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтировано 419 км газопроводов.

В результате строительно-монтажных работ за январь-август текущего года газифицировано 217 населенных пунктов. Количество обеспеченных газом абонентов, относящихся к категории "население", на 1 октября текущего года достигло 1 767 919.

Отметим, что все работы проводятся в рамках Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов (2014-2018 годы) и Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и пригородов (2014-2016 годы).