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В этом году Россия сократила экспорт сырой нефти на 10 %

В этом году Россия сократила экспорт сырой нефти на 10 % В январе-сентябре доля нефти в экспорте составила 22,7%
Энергетика
30 ноября 2020 г. 16:32
В этом году Россия сократила экспорт сырой нефти на 10 %

По итогам 9 месяцев 2020 года экспорт сырой нефти России сократился на 10% в годовом выражении и составил 159,8 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Росстата.

В сентябре этот показатель снизился на 20,6% в годовом выражении и достиг 18,4 млн тонн. Добыча нефти в России за январь-сентябрь сократилась на 7,9% и составила 386,5 млн тонн. В январе-сентябре доля нефти в экспорте составила 22,7%.

В сентябре в России добыто 9,907 млн баррелей нефти в сутки. В августе эта цифра составила 9,824 млн баррелей в сутки, в июле - 9,333 млн баррелей.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Rusiya xam neft ixcracını 10 % azaldıb

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