В этом году Россия сократила экспорт сырой нефти на 10 %

В январе-сентябре доля нефти в экспорте составила 22,7%

По итогам 9 месяцев 2020 года экспорт сырой нефти России сократился на 10% в годовом выражении и составил 159,8 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Росстата.

В сентябре этот показатель снизился на 20,6% в годовом выражении и достиг 18,4 млн тонн. Добыча нефти в России за январь-сентябрь сократилась на 7,9% и составила 386,5 млн тонн. В январе-сентябре доля нефти в экспорте составила 22,7%.

В сентябре в России добыто 9,907 млн баррелей нефти в сутки. В августе эта цифра составила 9,824 млн баррелей в сутки, в июле - 9,333 млн баррелей.