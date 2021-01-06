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В этом году добыча нефти на месторождении "Балаханы" вырастет до 3%

В этом году добыча нефти на месторождении "Балаханы" вырастет до 3% В 2021 году с месторождения "Балаханы" прогнозируется добыча 1,62 млн баррелей нефти
Энергетика
6 января 2021 г. 11:45
В этом году добыча нефти на месторождении Балаханы вырастет до 3%

В 2021 году с месторождения "Балаханы" прогнозируется добыча 1,62 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год.

Согласно документу, в 2020 году с месторождения прогнозировалась добыча 1,58 млн баррелей нефти, что на 2,53% меньше прогноза на 2021 год.

В 2019 году этот показатель составил 1,74 млн баррелей, что на 6,9% больше прогнозного показателя текущего года.

Отметим, что нефтегазовое месторождение "Балаханы-Сабунчи-Рамана" находится в 12 км к северо-востоку от Баку. Площадь, занимаемая месторождением, составляет 10 км в длину и 3 км в ширину. Это месторождение было открыто в 1869 году и эксплуатируется с 1871 года. В эксплуатационном фонде 1 124 скважины, а в фонде неактивных скважин - 328.

Месторождение разрабатывается Нефтегазодобывающим управлением "Балаханынефть" (структура SOCAR). В 2010 году SOCAR и германская компания UGE-Lanser PTI подписали 25-летнее соглашение о разведке, реабилитации, разработке и добыче с блока, включающего месторождения Балаханы, Сабунчи, Рамана и Кюрдаханы. Контрактная площадь составляет 16,14 кв. км. Доля SOCAR составляет 25%, а Lancer-75%.

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Версия на английском языке Balakhani field to increase oil production 3% this year
Версия на азербайджанском языке Bu il “Balaxanı” yatağında neft hasilatı 3 %-dək artacaq

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