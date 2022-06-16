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В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 4,5 раза

В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 4,5 раза За январь-май текущего года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 9 млрд 458 млн 060 тыс. кубометров.
Энергетика
16 июня 2022 г. 11:50
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 4,5 раза

За январь-май текущего года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 9 млрд 458 млн 060 тыс. кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за 5 месяцев этого года стоимость экспортируемого из Азербайджана природного газа составила 5 млрд 994 млн 794 тыс. долларов США.

Объем экспорта природного газа на 3,1 %, а его стоимость в 4,5 раза выше, чем за тот же период в январе-мае 2021 года.

В январе-мае этого года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 38,89%.

За прошедшие 5 месяцев в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 15 млрд 416,51 млн долларов США, на импорт - 5 млрд 135,56 млн долларов США. За последний год экспорт вырос в 2,1 раза, а импорт - на 16,9%.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 4,5 dəfə artırıb

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