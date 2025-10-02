Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    В Джебраиле завершены мобилизационные работы для строительства новых СЭС

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 16:06
    В Джебраиле завершены мобилизационные работы для строительства новых СЭС

    В Джебраильском районе Азербайджане завершены мобилизационные работы для строительства солнечных электростанций (СЭС).

    Как сообщает корреспондент Report из Билясувара, об этом журналистам заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

    По его словам, на освобожденных территориях реализуется несколько проектов в сфере возобновляемой энергетики: "На территории солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 мегаватт, реализуемой совместно с компанией BP в Джебраиле, уже завершены все мобилизационные работы и начато строительство. Одновременно завершены мобилизационные работы по станциям "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 мегаватт каждая, также расположенным в Джебраильском районе. На этих объектах работы продолжаются в интенсивном режиме".

