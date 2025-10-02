İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji sahəsi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2025
    • 15:43
    Azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji sahəsi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb
    Cavid Abdullayev

    Cəbrayıl rayonundakı günəş elektrik stansiyaları ilə bağlı mobilizasiya işləri başa çatdırılıb.

    "Report"un Biləsuvar rayonuna ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir, bunu Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji sahəsi ilə bağlı bir neçə layihə həyata keçirilir: "Cəbrayılda BP şirkəti ilə birgə həyata keçirilən 240 meqavatlıq "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasının (GES) ərazisində artıq bütün mobilizasiya işləri başa çatıb və tikinti işlərinə start verilib. Eyni zamanda, Cəbrayıl rayonunda hər biri 50 meqavat olmaqla "Şəms" və "Üfüq" stansiyaları ilə bağlı mobilizasiya işlə ryekunlaşıb. Həmin stansiyalarda işlər intensiv şəkildə davam etdirilir".

    BP şirkəti Cəbrayıl GES Günəş Elektrik Stansiyası
    В Джебраиле завершены мобилизационные работы для строительства новых СЭС

