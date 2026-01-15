Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    • 15 января, 2026
    • 17:29
    В двух районах Баку не будет газа

    В Сураханском и Ясамальском районах Баку завтра в 10:00 ожидается частичное отключение газоснабжения.

    Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

    Приостановка газоснабжения связана с ремонтными работами и затронет улицу М.Хиябани в Ясамальском районе и поселок Говсан в Сураханском районе столицы.

    Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

