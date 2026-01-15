В двух районах Баку не будет газа
Энергетика
- 15 января, 2026
- 17:29
В Сураханском и Ясамальском районах Баку завтра в 10:00 ожидается частичное отключение газоснабжения.
Об этом Report сообщили в "Азеригаз".
Приостановка газоснабжения связана с ремонтными работами и затронет улицу М.Хиябани в Ясамальском районе и поселок Говсан в Сураханском районе столицы.
Последние новости
17:29
В двух районах Баку не будет газаЭнергетика
17:25
МИД Украины намерен вызвать главу делегации МККК в странеДругие страны
17:24
Гурбанов о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ЕвропыЭнергетика
17:17
В Физули 28-летний парень и его дядя задохнулись угарным газом в автомобилеПроисшествия
17:14
AYNA объявило победителей конкурсов на обслуживание междугородних и пригородных маршрутовИнфраструктура
17:08
Делегации Баку и Еревана провели совместный осмотр ж/д участка Садарак–ЕрасхВнешняя политика
16:59
Фото
Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе в мирном процессеВнешняя политика
16:41
В Счетной палате создается Информационная система государственного аудитаФинансы
16:36