В двух районах Баку не будет газа

В Сураханском и Ясамальском районах Баку завтра в 10:00 ожидается частичное отключение газоснабжения.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

Приостановка газоснабжения связана с ремонтными работами и затронет улицу М.Хиябани в Ясамальском районе и поселок Говсан в Сураханском районе столицы.