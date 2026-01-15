Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 15 yanvar, 2026
- 16:43
Sabah Bakının Yasamal və Suraxanı rayonlarının bəzi ərazilərində təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, paytaxtın Yasamal rayonu, Məhəmməd Xiyabani küçəsində qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi, həmçinin Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsində qaz sızmaları aradan qaldırılacaq. Bu işlərlə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
16:55
Deputat: Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji tərəfdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin onurğa sütunlarından biridirEnergetika
16:47
FIS norveçli məşqçiləri cəzalandırıbFərdi
16:45
"Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:43
Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
16:42
Vüqar Gülməmmədov: "Yeni Strateji Plan Hesablama Palatası üçün yol xəritəsi olacaq"Maliyyə
16:41
Foto
Astara, Tərtər, Ağdaş və Goranboyda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilibSağlamlıq
16:40
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunubFərdi
16:38
Foto
Ceyhun Bayramov Maqdalena Qrononu sülh prosesindəki irəliləyişlər barədə məlumatlandırıbXarici siyasət
16:38