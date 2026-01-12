Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В части Бинагадинского района не будет электричества

    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 09:40
    Сегодня в некоторых частях Бинагадинского района Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.

    Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

    В связи с ремонтно-инспекционными работами с 10:00 до 17:00 будут действовать ограничения на электроснабжение на заводе Embawood и улице Исфахани поселка Бинагади.

    После завершения работ абоненты будут обеспечены более качественной электроэнергией.

