В части Бинагадинского района не будет электричества

Сегодня в некоторых частях Бинагадинского района Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с ремонтно-инспекционными работами с 10:00 до 17:00 будут действовать ограничения на электроснабжение на заводе Embawood и улице Исфахани поселка Бинагади.

После завершения работ абоненты будут обеспечены более качественной электроэнергией.