В части Бинагадинского района не будет электричества
Энергетика
- 12 января, 2026
- 09:40
Сегодня в некоторых частях Бинагадинского района Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
В связи с ремонтно-инспекционными работами с 10:00 до 17:00 будут действовать ограничения на электроснабжение на заводе Embawood и улице Исфахани поселка Бинагади.
После завершения работ абоненты будут обеспечены более качественной электроэнергией.
