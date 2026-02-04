Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Из ряда провинций Испании эвакуированы 3 тыс. человек из-за шторма "Леонардо"

    04 февраля, 2026
    • 13:03
    Из ряда провинций Испании эвакуированы 3 тыс. человек из-за шторма Леонардо

    Из-за усиления шторма "Леонардо" из испанских провинций Кадис, Малага и Хаэн эвакуированы 3 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает издание El Pais.

    Кроме того, в ряде регионов закрывают учебные заведения, отменяют железнодорожные рейсы. По территории страны закрыты 45 дорог, большинство – из-за последствий интенсивных ливней, еще часть – из-за снега. Также остановлены несколько железнодорожных веток в Андалусии. Оператор Renfe сообщил об ограничении железнодорожного движения в регионе в течение всего дня, на некоторых маршрутах рейсы отменены.

    В связи с тем, что сегодня шторм усиливается по всей территории Испании, метеослужба страны предупредила об интенсивных осадках и сильном ветре.

    Худшая непогода ожидается в Андалусии – самом южном регионе страны, там местами объявили "красный" уровень опасности.

