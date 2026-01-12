İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Binəqədi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 12 yanvar, 2026
    • 09:17
    Binəqədi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bu gün Bakının Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Biləcəri Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində 6 kV-luq hava xətlərində təmir-təftiş işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 17:00-dək "Embawood" zavodu və Binəqədi kəndi İsfahani küçəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir-təftiş işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Azərişıq Binəqədi elektrik enerjisi

    Son xəbərlər

    09:22

    "Mançester Yunayted" 44 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:17

    Binəqədi rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:16

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti matçlar keçiriləcək

    Komanda
    09:11

    Lökbatanda 66 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2026)

    Maliyyə
    09:00

    "Qarabağ", "Zirə" və "Sumqayıt" bu gün Türkiyədə yoxlama oyunlarına çıxacaq

    Futbol
    08:57

    Kolumbiya ABŞ-nin Venesuelaya endirdiyi zərbələrdən sonra milli antidron qalxanını işə salır

    Digər ölkələr
    08:14
    Foto

    Həftənin ilk günü paytaxtın bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:07

    Fernandeşin "X" hesabını ələ keçirən hakerlər Ronaldu barədə "insayd" paylaşıblar

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti