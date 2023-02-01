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В Болгарии началось строительство межсистемного газопровода с Сербией

В Болгарии началось строительство межсистемного газопровода с Сербией Сербия получит доступ к новым источникам газа через Южный газовый коридор
Энергетика
1 февраля 2023 г. 20:55
В Болгарии началось строительство межсистемного газопровода с Сербией

Сооружение межсистемного болгаро-сербского газопровода протяженностью в 170 км началось сегодня в Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в официальной церемонии начала строительства приняли участие президент Болгарии Румен Радев и президент Сербии Александар Вучич.

"Газопровод - это не просто инфраструктурный проект, это символ потенциала будущего развития нашего региона. Интерконнектор - это залог будущего, выражение воли наших народов не только развивать двухсторонние отношения, но и общеевропейское будущее, основанное на солидарности и инновационных технологиях. Этот интерконнектор - успех и для Сербии, и для Болгарии, которая получает доступ к более широкому рынку газа", - сказал Радев.

Болгарский лидер подчеркнул стратегическое значение межсистемного газопровода, отметив, что Сербия получит доступ к новым источникам газа через Южный газовый коридор и терминалам сжиженного газа в Эгейском море.

"Расширение сотрудничества дает больше возможностей, большее количества газа для индустрии и бытовых потребителей, снижение цен, улучшение экологии и повышение устойчивости экономики. При успешном сотрудничестве между нашими странами мы можем вести совместные переговоры, добиваясь лучших цен и условий поставок газа", - дополнил Радев, выразив надежду, что до конца года строительство интерконнектора будет полностью завершено.

Александар Вучич выразил удовлетворение от хода реализации совместного газового проекта. "Болгария - наш хороший и надежный приятель не только в хорошие, но и в трудные времена. Благодаря дружеским отношениям мы можем реализовывать такие крупные и важные проекты, как этот газопровод", - подчеркнул Вучич.

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