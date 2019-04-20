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В Беларуси недовольны качеством нефти из России

В Беларуси недовольны качеством нефти из России

Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил, что качество российской экспортной нефтяной смеси Urals, которая поступает по трубопроводу "Дружба", резко ухудшилось. 

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно заявлению концерна, в поступающей нефти содержится чрезмерное количество хлорорганических соединений, что может привести к нарушениям технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов.

В российской "Транснефти" заявили, что компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника загрязнения.

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