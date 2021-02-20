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В Баку улучшается газоснабжение еще 22 тыс. абонентов

В Баку улучшается газоснабжение еще 22 тыс. абонентов С целью бесперебойного и безопасного газоснабжения 20 тыс. абонентов ремонтные работы также проводятся на улице М.Гамидова в Ясамальском районе
Энергетика
20 февраля 2021 г. 12:36
В Баку улучшается газоснабжение еще 22 тыс. абонентов

В Ясамальском районе Баку на двух улицах проводится работа по обновлению газовых линий с истекшим сроком эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, на лице К.Кязымзаде устаревшие стальные трубы различного диаметра заменены на полиэтиленовые трубы диаметром 250 мм. После укладки новых газовых линий протяжённостью 480 метров нормально будет регулироваться газоснабжение 2 тыс. абонентов из категории население до 250 потребителей из категории не население.

С целью бесперебойного и безопасного газоснабжения 20 тыс. абонентов ремонтные работы также проводятся на улице М.Гамидова в Ясамальском районе.

Просроченные стальные трубы диаметром 273 мм заменяются на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм длиной 400 метров. На обеих улицах обновлением газовых труб занимается ремонтно-строительное управление ПО "Азеригаз".

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