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    В Баку состоится конференция по Южному газовому коридору и энергетической безопасности Европы

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Баку 13-го июня пройдет международная конференция на тему "Южный газовый коридор и энергетическая безопасность в Юго-Восточной Европе".

    Об этом Report сообщили в посольстве Болгарии в Азербайджане.

    Отмечается, что в ходе конференции будут обсуждены вопросы энергетической безопасности в Юго-Восточной Европе и Балканах, роль Азербайджана в диверсификации маршрутов и эенергобезопасности Европы, а также роль Болгарии в этом вопросе, международные инвестиции и сотрудничество с SOCAR и ряд других актуальных тем.

    На мероприятии примут участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, а также представители ряда других министерств,  международные и местные эксперты. 

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