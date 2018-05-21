В Баку состоится конференция по Южному газовому коридору и энергетической безопасности Европы

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Баку 13-го июня пройдет международная конференция на тему "Южный газовый коридор и энергетическая безопасность в Юго-Восточной Европе".

Об этом Report сообщили в посольстве Болгарии в Азербайджане.

Отмечается, что в ходе конференции будут обсуждены вопросы энергетической безопасности в Юго-Восточной Европе и Балканах, роль Азербайджана в диверсификации маршрутов и эенергобезопасности Европы, а также роль Болгарии в этом вопросе, международные инвестиции и сотрудничество с SOCAR и ряд других актуальных тем.

На мероприятии примут участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, а также представители ряда других министерств, международные и местные эксперты.