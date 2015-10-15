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    ​В Баку начала работу I Азербайджанская конференция по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

    На конференции зарегистрировано свыше 300 участников

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Баку начала работу I Азербайджанская конференция по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности. Как сообщает Report, конференцию открыл вступительным словом вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

    С.Гасымов, отметив заинтересованность SOCAR в реализации многих региональных и международных проектов, защите лесного фонда, предотвращении экологического загрязнения, сообщил, что компания является лидером региона в этой сфере.

    На конференции зарегистрировано свыше 300 участников, среди которых SOCAR, Azercell, AccessBank, BP, EY, SAP, TeliaSonera, "Чистый город" и Xalq Bank. 

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