Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Баку начала работу I Азербайджанская конференция по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности. Как сообщает Report, конференцию открыл вступительным словом вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

С.Гасымов, отметив заинтересованность SOCAR в реализации многих региональных и международных проектов, защите лесного фонда, предотвращении экологического загрязнения, сообщил, что компания является лидером региона в этой сфере.

На конференции зарегистрировано свыше 300 участников, среди которых SOCAR, Azercell, AccessBank, BP, EY, SAP, TeliaSonera, "Чистый город" и Xalq Bank.