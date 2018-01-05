В Азербайджане выработано 1,9 млрд кВт/ч электроэнергии в прошлом месяце

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ За декабрь 2017 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 1,9 млрд кВт/ч, что на 0,3 млрд кВт/ч или 13,64% уступает аналогичному показателю предыдущего года.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхъя Бабанлы.

Напомним, что в декабре 2016 года объем выработанной в стране электроэнергии составил 2,2 млрд кВт/ч.

За этот период был осуществлен взаимный обмен электроэнергией с другими государствами, имеющими связи с энергосистемой нашей страны.

"Были продолжены работы по повышению эффективности передачи и сокращению потерь электроэнергии в рамках Плана мероприятий Стратегической дорожной карты относительно развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане", - добавил Я.Бабанлы.