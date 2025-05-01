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В Азербайджане вступил в силу запрет на использование электрических ламп накаливания

В Азербайджане вступил в силу запрет на использование электрических ламп накаливания Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", принятый Милли Меджлисом 11 апреля.
Энергетика
1 мая 2025 г. 16:34
В Азербайджане вступил в силу запрет на использование электрических ламп накаливания

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", принятые Милли Меджлисом 11 апреля.

Как сообщает Report, согласно изменениям, запрещается импорт, производство и продажа электрических ламп накаливания, которые могут быть использованы для освещения в цепях переменного тока, за исключением ламп накаливания, специально предназначенных для использования в производственных процессах и изделиях, основным назначением которых не является освещение.

Запрет вступит в силу 1 января 2026 года для ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше, а для ламп накаливания мощностью 25 Вт (включительно) до 60 Вт - с 1 июля 2026 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan bans use of incandescent bulbs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik közərmə lampaları ilə bağlı qadağa qüvvəyə minib

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