В Азербайджане вступил в силу запрет на использование электрических ламп накаливания

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", принятый Милли Меджлисом 11 апреля.

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", принятые Милли Меджлисом 11 апреля.

Как сообщает Report, согласно изменениям, запрещается импорт, производство и продажа электрических ламп накаливания, которые могут быть использованы для освещения в цепях переменного тока, за исключением ламп накаливания, специально предназначенных для использования в производственных процессах и изделиях, основным назначением которых не является освещение.

Запрет вступит в силу 1 января 2026 года для ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше, а для ламп накаливания мощностью 25 Вт (включительно) до 60 Вт - с 1 июля 2026 года.